Junior Eurovision Song Contest 2019

Informazioni, dati, ascolti tv e curiosità sull’edizione 2019 dello Junior Eurovision Song Contest.

Data: 24 novembre 2019

Luogo: Gliwice Arena, Gliwice – Polonia

Paesi in gara: 19

Emittente organizzatrice: TVP (Telewizja Polska)

Presentatori: Ida Nowakowska, Aleksander Sikora e Roksana Węgiel

Trasmissione italiana: diretta Rai Gulp dalle 16 (dalle 15:50 circa anteprima da studio)

Ascolti in Italia. 42.000 telespettatori | Nella nostra sezione dedicata, tutti gli ascolti nel dettaglio e anno per anno

Vincitore: Viki Gabor (Polonia)

L’edizione 2019 dello Junior Eurovision si tiene a Gliwice in Polonia il 24 novembre 2019 ed è trasmesso in diretta anche in Italia su Rai Gulp dalle ore 16. Dalle 15:50 circa, sempre su Rai Gulp è prevista una breve anteprima da studio.

Sono 19 i Paesi in gara in questa edizione, con il debutto dopo 13 anni di assenza della Spagna, mentre si ritirano Azerbaigian e Israele.

Questo l’elenco completo (in ordine di esibizione): Australia, Francia, Russia, Macedonia del Nord, Spagna, Georgia, Bielorussia, Malta, Galles, Kazakistan, Polonia, Irlanda, Ucraina, Paesi Bassi, Armenia, Portogallo, Italia, Albania e Serbia.

La nostra rappresentante

A rappresentare l’Italia c’è quest’anno Marta Viola (10 anni), da Chieri (TO) con il brano “La voce della Terra – The voice of the Earth“ (video ufficiale girato all’interno del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino e che potete vedere qui di seguito).

La scelta, anche quest’anno, è stata fatta in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

La canzone porta la firma, per la parte musicale, di Franco Fasano e Marco Iardella, entrambi con un lunghissimo passato allo Zecchino d’Oro. Testi di Fabrizio Palaferri ed Emilio Di Stefano.

Come da regolamento, anche Marta Viola ha avuto voce in capitolo sulla composizione del pezzo.

Testo “La voce della Terra”

C’è / In ogni cosa c’è / E parla un po’ di sé / Nel volo di una foglia

C’è / In ogni cosa è / E il mondo intorno a me / Che grande meraviglia

C’è la voce della terra / Lì nascosta / In un seme che rimane / Ad aspettare primavere

Sempre sempre / Sempre sempre / Nell’azzuro di tranquille maree / Tu puoi sentirla

Sempre sempre / E in un lampo lei può / Farsi aurora boreale / A Capo Nord

Now / The voice of the earth / Is calling for your help / In every wace of the ocean

Listen / Wake up, it’s not a dream / We can become a team / To heal and save the planet

C’è la voce della terra / Quando viene sera / Su questa grande casa / Che ha per tetto il cielo

Sempre sempre / Sempre sempre / Nell’azzuro di tranquille maree / Tu puoi sentirla

Sempre sempre / E per sempre se vuoi / Quella voce ancora ti racconterà / Della vita e della sua fragilità

Di ogni vita che una sola voce ha

Sempre sempre sempre / The voice of the earth

Sempre sempre sempre / The voice of the earth

Diretta Junior Eurovision 2019

La trasmissione dell’evento, in diretta dalle ore 16, è disponibile sia su Rai Gulp (canale 42 del Digitale Terrestre) che in live streaming su raiplay.it e in lingua originale su Youtube. Per maggiori dettagli su tutte le modalità per seguirlo in tv e in streaming, visita la nostra sezione dedicata.

Al commento dello Junior Eurovision 2019 per la diretta italiana ci saranno Mario Acampa e Alexia Rizzardi.

Guida Junior Eurovision 2019

Come ogni anno, anche per questa edizione, è disponibile in download gratuito la nostra Guida completa allo Junior Eurovision, sia in versione PDF che in eBook (nei principali digital store italiani e internazionali). Trovate tutti i dettagli e i link per il download nella nostra sezione Guide.

Tutte le ultime notizie sullo Junior Eurovision 2019 sono elencate qui

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram