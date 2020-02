Storico ascolti Festival di Sanremo

In questa speciale sezione sono riportati tutti gli ascolti tv del Festival di Sanremo dal 1988 ad oggi. Per tutte le edizioni è disponibile il dato medio di ciascuna serata nella sua interezza, ossia dal primo all’ultimo minuto di messa in onda (tranne nei casi indicati).

Inoltre, dal 2001 in poi sono disponibili anche gli ascolti relativi a una fascia oraria “stardard”, che va dalle 21:00 alle 24:30, grazie alla quale è possibile confrontare gli ascolti dei vari anni, eliminando la variabilità dovuta a durate differenti.

Ascolti Sanremo 2020

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:51-1:27 10.483.000 50,4% 11.918.000 50,3% 2a serata 20:51-1:43 10.002.000 51,0% 11.922.000 51,0% 3a serata 20:52-2:05 9.843.000 52,8% 12.283.000 52,5% 4a serata 20:52-2:24 9.235.000 51,4% 11.768.000 50,7% Finale 20:54-2:37 11.022.000 59,8% 12.958.000 56,3% Media 10.118.000 53,2% 12.170.000 52,1%

Ascolti Sanremo 2019

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:47-1:14 10.175.000 48,0% 11.313.000 48,6% 2a serata 20:50-1:04 9.372.000 45,7% 10.149.000 46,0% 3a serata 20:50-0:51 9.429.000 44,9% 9.897.000 45,3% 4a serata 20:51-0:51 9.603.000 44,6% 10.072.000 44,9% Finale 20:51-1:34 10.630.000 54,5% 11.504.000 53,0% Media 9.871.000 47,7% 10.587.000 47,6%

Ascolti Sanremo 2018

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:43-1:14 11.603.000 52,1% 12.873.000 53,2% 2a serata 20:43-1:07 9.782.000 45,8% 10.617.000 46,0% 3a serata 20:44-1:02 10.754.000 49,2% 11.618.000 50,0% 4a serata 20:45-1:26 10.144.000 48,0% 11.357.000 47,8% Finale 20:45-1:26 11.986.000 56,2% 12.600.000 54,5% Media 10.867.000 50,3% 11.813.000 50,3%

Ascolti Sanremo 2017

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:15-0:54 11.373.000 50,4% 11.974.000 49,3% 2a serata 20:49-0:50 10.231.000 44,6% 10.751.000 45,2% 3a serata 20:49-1:13 10.334.000 47,7% 11.526.000 48,1% 4a serata 20:49-1:17 9.757.000 45,5% 10.765.000 45,3% Finale 20:51-1:45 11.908.000 57,1% 12.956.000 54,7% Media 10.740.000 48,9% 11.595.000 48,5%

Ascolti Sanremo 2016

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:12-0:45 11.134.000 49,5% 11.471.000 48,6% 2a serata 20:46-0:51 10.639.000 47,6% 11.260.000 48,4% 3a serata 20:44-1:01 10.326.000 45,7% 11.094.000 45,9% 4a serata 20:45-1:18 10.053.000 46,1% 11.173.000 46,2% Finale 20:47-1:33 11.124.000 51,1% 12.050.000 49,4% Media 10.629.000 47,7% 11.410.000 47,7%

Ascolti Sanremo 2015

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:14-0:46 11.768.000 49,3% 12.002.000 47,8% 2a serata 20:43-0:39 9.958.000 39,8% 10.186.000 40,5% 3a serata 20:44-1:10 10.475.000 46,7% 11.491.000 47,2% 4a serata 20:46-1:27 9.869.000 45,6% 11.111.000 45,5% Finale 20:46-1:19 11.692.000 52,7% 12.262.000 51,5% Media 10.725.000 46,8% 11.410.000 46,5%

Ascolti Sanremo 2014

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:51-0:47 10.938.000 45,9% 11.443.000 46,6% 2a serata 20:54-0:54 7.710.000 34,0% 8.185.000 34,2% 3a serata 20:53-1:00 7.673.000 34,9% 8.261.000 35,1% 4a serata 20:54-1:02 8.188.000 38,0% 8.801.000 38,0% Finale 20:58-1:15 9.348.000 43,5% 9.915.000 42,4% Media 8.763.000 39,3% 9.321.000 39,3%

Ascolti Sanremo 2013

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:46-0:33 12.969.000 48,3% 13.047.000 49,1% 2a serata 20:47-0:27 11.330.000 42,9% 11.233.000 43,7% 3a serata 20:45-0:27 10.708.000 42,5% 10.620.000 43,3% 4a serata 20:45-0:54 11.538.000 48,2% 12.192.000 49,0% Finale 20:50-1:05 12.997.000 53,8% 13.524.000 53,3% Media 11.936.000 47,3% 12.123.000 47,7%

Ascolti Sanremo 2012

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:44-0:39 12.762.000 49,6% 13.123.000 50,7% 2a serata 20:44-1:11 9.199.000 39,3% 10.113.000 39,6% 3a serata 20:45-1:24 10.540.000 47,8% 12.069.000 48,5% 4a serata 20:44-0:57 9.931.000 42,0% 10.602.000 42,7% Finale 20:47-1:26 13.287.000 57,4% 14.216.000 56,0% Media 11.122.000 47,3% 12.024.000 47,5%

Ascolti Sanremo 2011

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:15-0:25 11.992.000 46,4% 11.497.000 44,4% 2a serata 21:17-0:42 10.145.000 42,7% 10.237.000 40,7% 3a serata 20:40-1:09 12.364.000 50,9% 13.754.000 52,1% 4a serata 21:15-0:55 10.617.000 46,9% 10.988.000 44,7% Finale 20:39-1:10 12.137.000 52,1% 12.757.000 52,0% Media 11.523.000 48,2% 11.847.000 46,8%

Ascolti Sanremo 2010

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:10-0:31 10.718.000 45,3% 10.583.000 44,1% 2a serata 21:09-0:30 10.164.000 43,9% 10.016.000 42,7% 3a serata 21:10-0:58 10.005.000 46,0% 10.561.000 44,3% 4a serata 21:10-0:48 11.274.000 50,7% 11.530.000 49,2% Finale 20:37-1:00 12.462.000 53,2% 13.143.000 53,8% Media 10.994.000 48,1% 11.167.000 46,9%

Ascolti Sanremo 2009

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:09-1:19 10.114.000 47,9% 11.474.000 46,2% 2a serata 21:07-0:46 9.856.000 42,6% 10.199.000 41,8% 3a serata 21:04-1:26 9.238.000 47,2% 10.682.000 45,9% 4a serata 21:04-1:09 10.218.000 47,5% 11.018.000 45,7% Finale 20:43-0:46 12.309.000 54,2% 12.722.000 55,0% Media 10.335.000 48,0% 11.219.000 46,9%

Ascolti Sanremo 2008

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:07-0:53 7.068.000 36,5% 7.529.000 35,5% 2a serata 21:08-0:53 6.500.000 32,3% 6.952.000 31,6% 3a serata 21:06-1:13 6.152.000 33,2% 6.875.000 32,0% 4a serata 21:10-1:40 5.305.000 30,3% 6.210.000 28,4% Finale 21:13-1:32 8.124.000 44,9% 8.684.000 40,8% Media 6.612.000 35,4% 7.250.000 33,6%

Ascolti Sanremo 2007

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:10-0:38 9.760.000 44,8% 9.991.000 44,0% 2a serata 21:13-0:52 8.896.000 46,4% 9.456.000 44,9% 3a serata 21:09-0:42 8.945.000 42,9% 9.195.000 41,8% 4a serata 21:10-1:25 8.304.000 45,9% 9.416.000 43,8% Finale 21:12-1:28 10.580.000 54,3% 11.310.000 50,8% Media 9.304.000 47,0% 9.874.000 45,1%

Ascolti Sanremo 2006

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:08-0:45 9.741.000 44,5% 9.853.000 43,3% 2a serata 21:08-0:59 7.271.000 37,3% 7.682.000 36,4% 3a serata 21:09-1:30 6.234.000 33,5% 7.330.000 33,0% 4a serata 21:08-1:27 6.834.000 36,7% 7.862.000 35,8% Finale 21:08-1:25 9.523.000 48,2% 10.080.000 44,7% Media 7.871.000 40,2% 8.561.000 38,7%

Ascolti Sanremo 2005

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:05-1:05 12.218.000 54,8% 13.197.000 54,0% 2a serata 21:04-1:12 11.185.000 52,8% 12.388.000 52,1% 3a serata 21:06-0:43 11.560.000 51,1% 11.633.000 50,1% 4a serata 21:06-1:43 10.387.000 50,2% 12.058.000 48,1% Finale 20:41-0:46 13.606.000 55,1% 13.960.000 57,3% Media 11.723.000 52,8% 12.647.000 52,3%

Ascolti Sanremo 2004

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 21:03-0:15 10.104.000 42,5% 9.585.000 42,0% 2a serata 21:04-0:05 8.402.000 33,7% 7.705.000 33,4% 3a serata 21:03-0:26 6.961.000 29,3% 6.919.000 29,3% 4a serata 21:02-0:31 9.742.000 40,7% 9.773.000 40,4% Finale 21:08-1:46 9.257.000 48,6% 10.663.000 45,8% Media 8.922.000 39,2% 8.929.000 38,2%

Ascolti Sanremo 2003

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:41-1:14 9.118.000 42,6% 10.280.000 42,9% 2a serata 20:46-0:50 8.795.000 40,4% 9.407.000 41,2% 3a serata 20:48-1:02 8.175.000 37,2% 8.883.000 37,1% 4a serata 20:54-1:07 7.673.000 38,2% 8.354.000 37,8% Finale 20:54-1:29 9.828.000 54,1% 10.946.000 52,8% Media 8.743.000 42,4% 9.574.000 42,1%

Ascolti Sanremo 2002

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:52-0:51 12.312.000 56,2% 13.142.000 57,1% 2a serata 20:55-0:43 10.400.000 47,2% 10.855.000 47,6% 3a serata 20:53-0:43 10.242.000 48,6% 10.698.000 49,1% 4a serata 20:53-1:00 9.669.000 50,4% 10.360.000 50,4% Finale 20:50-1:18 13.352.000 62,7% 14.592.000 62,5% Media 11.251.000 53,4% 11.929.000 53,5%

Ascolti Sanremo 2001

Dati completi Dati fascia 21:00-24:29 Orario Spettatori Share Spettatori Share 1a serata 20:48-0:06 13.558.000 52,0% 12.477.000 52,3% 2a serata 20:46-23:43 11.021.000 43,9% 9.447.000 44,4% 3a serata 20:47-0:18 10.532.000 44,4% 10.150.000 45,2% 4a serata 20:47-0:04 10.389.000 43,0% 9.666.000 43,8% Finale 20:45-0:38 13.182.000 57,3% 13.259.000 57,3% Media 11.784.000 48,4% 11.000.000 48,7%

Ascolti Sanremo 2000

Orario Spettatori Share 1a serata 20:50-23:37 15.907.000 57,2% 2a serata 20:52-23:44 13.171.000 51,6% 3a serata 20:52-23:50 11.888.000 47,3% 4a serata 20:54-0:04 11.786.000 49,8% Finale 20:57-0:18 15.223.000 65,4% Media 13.586.000 54,4%

Ascolti Sanremo 1999

Orario Spettatori Share 1a serata 20:52-23:26 16.234.000 56,7% 2a serata 20:54-23:26 13.755.000 49,4% 3a serata 20:53-23:43 14.167.000 53,9% 4a serata 20:50-23:20 13.639.000 54,1% Finale 21:00-0:20 15.649.000 64,8% Media 14.736.000 55,9%

Ascolti Sanremo 1998

Orario Spettatori Share 1a serata 20:56-0:21 12.013.000 56,8% 2a serata 20:54-23:02 12.788.000 46,5% 3a serata 20:58-23:14 13.006.000 48,3% 4a serata 20:54-23:21 12.742.000 49,6% Finale 20:55-23:54 15.072.000 62,7% Media 13.141.000 52,9%

Ascolti Sanremo 1997

Orario Spettatori Share 1a serata 20:52-0:40 13.140.000 58,7% 2a serata 20:52-23:30 13.626.000 52,4% 3a serata 20:54-23:27 13.977.000 55,6% 4a serata 20:54-23:34 13.382.000 55,6% Finale 20:52-0:28 15.562.000 68,3% Media 13.978.000 58,6%

Ascolti Sanremo 1996

Orario Spettatori Share 1a serata 20:54-0:48 11.268.000 53,3% 2a serata 20:56-23:40 12.981.000 48,1% 3a serata 20:57-23:47 12.557.000 47,0% 4a serata 21:01-0:09 13.003.000 53,9% Finale 20:50-0:44 13.862.000 62,9% Media 12.716.000 53,3%

Ascolti Sanremo 1995

Orario Spettatori Share 1a serata 20:47-0:32 15.602.000 65,2% 2a serata 20:48-23:45 18.389.000 65,4% 3a serata 20:51-0:06 15.825.000 60,5% 4a serata 20:52-0:09 16.805.000 65,8% Finale 20:46-1:06 17.601.000 75,2% Media 16.829.000 66,7%

Ascolti Sanremo 1994

Orario Spettatori Share 1a serata 20:51-0:21 13.370.000 56,9% 2a serata 20:49-23:56 11.267.000 44,8% 3a serata 20:49-0:01 12.722.000 52,2% Finale 20:33-1:33 13.110.000 60,6% Media 12.670.000 53,8%

Ascolti Sanremo 1993

Orario Spettatori Share 1a serata 20:44-23:16 14.736.000 54,4% 2a serata 20:49-23:17 13.998.000 49,9% 3a serata 20:43-23:14 14.427.000 51,0% Finale 20:30-0:26 16.786.000 69,2% Media 15.213.000 57,2%

Ascolti Sanremo 1992

Orario Spettatori Share 1a serata 20:40-23:11 16.614.000 57,7% 2a serata 20:43-23:17 15.527.000 57,9% 3a serata 20:41-23:20 14.593.000 56,0% Finale 20:42-1:13 14.575.000 69,6% Media 15.200.000 61,1%

Ascolti Sanremo 1991

Orario Spettatori Share 1a serata 20:46-23:20 15.023.000 54,6% 2a serata 21:05-23:27 12.550.000 47,6% 3a serata 20:44-0:49 9.837.000 46,9% Finale* 20:37-1:59 11.516.000 60,1% Media 11.835.000 52,9%

Ascolti Sanremo 1990

Orario Spettatori Share 1a serata 20:41-23:51 13.639.000 53,7% 2a serata 20:35-23:06 16.926.000 61,0% 3a serata 20:11-1:19 12.357.000 64,6% Finale 20:34-1:56 14.341.000 76,3% Media 13.980.000 64,7%

Ascolti Sanremo 1989

Orario Spettatori Share 1a serata 20:37-23:31 16.976.000 65,7% 2a serata 20:42-23:16 16.964.000 65,1% 3a serata 20:45-0:43 12.270.000 61,5% 4a serata 20:42-0:33 12.819.000 62,9% Finale 20:29-1:38 15.947.000 75,4% Media 14.800.000 66,9%

Ascolti Sanremo 1988

Orario Spettatori Share 1a serata* 20:32-1:59 15.509.000 69,5% 2a serata* 20:31-1:59 12.954.000 58,2% 3a serata 20:35-1:51 13.925.000 54,7% Finale* 20:29-1:59 15.217.000 71,0% Media 14.400.000 63,1%

* dati incompleti: non disponibili gli ascolti dopo le 2 di notte

